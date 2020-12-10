Киев установил новый рекорд по заболеваемости COVID-19

На 10 декабря в Киеве зафиксировали наибольшее количество вновь выявленных больных коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии – 1899. Это на 171 больше, чем за предыдущий день (1 728 инфицированных).

Такие данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны. Всего в столице выявлено 86 437 случаев болезни.

Уровень заболеваемости в Киеве остается высоким covid19.rnbo.gov.ua

Умерло за истекшие сутки 27 киевлян (всего за время пандемии в столице зарегистрировано 1 525 смертей); выздоровели – 444 человека (общее число победивших болезнь – 26 847).

За время пандемии в столице зафиксировано более 1,5 тыс. смертей от этой инфекции covid19.rnbo.gov.ua

В Киевской области коронавирусом болеет 46 211 человек (+714 за 9 декабря), умерло 789 (+9), выздоровели 18 270 (+794).

В Киевской области зарегистрировано более 46 тыс. случаев болезни с начала пандемии covid19.rnbo.gov.ua

На втором месте по скорости распространения коронавируса находится Запорожская область – за сутки выявлено 1 060 новых случаев заболевания (39 758 за время пандемии), на третьем Днепропетровская – 835 (46 891).

Ранее стало известно, что городские власти Киева начали готовить базу для применения вакцины против коронавируса. Медицинские учреждения работают над процедурой вакцинации.

В столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировки и хранения вакцины, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

''Когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать эту процедуру'', – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтверждены 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 371 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 14 470 человек (+266 за сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь.

Проведено тестирований за сутки – 67 142 (в частности методом ПЦР – 41 279, методом ИФА – 25 863).