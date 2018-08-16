Киев ушел под воду: столицу неожиданно накрыла стихия

В ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла сильная гроза. Жители столицы наблюдали яркую молнию, сильный дождь и град размером с перепелиное яйцо.

В результате многие улицы столицы ушли под воду - автомобили буквально "плавают". Подземные переходы затоплены. Фото и видео стихии показали в сети местные жители.

Сильный ветер оборвал ветки деревьев, провода и рекламу. Прямо на Крещатике в воде застряло авто.

В столичном аэропорту “Киев” им. Игоря Сикорского (“Жуляны”) из-за непогоды были отменены несколько рейсов.

УНН

Информатор

#град #киев Публикация от Андрей (@bilovus.andriy) 15 Авг 2018 в 5:57 PDT

В сети опубликовали кадры ужасающих последствий непогоды в центральной части столицы.Так, на Крещатике, Майдане Независимости и в районе Бессарабской площади лежат горы мусора, а на дорогах и тротуарах - ветки поломанных деревьев. Последствия ливня начали ликвидировать с самого утра, работы продолжаются уже несколько часов.

Такая сильная буря напугала жителей столицы. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.

Также синоптики посоветовали киевлянам не расслабляться: согласно прогнозу, непогода будет продолжаться и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 16 августа днем местами кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.