Киев ушел под воду: столицу неожиданно накрыла стихия

В ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла сильная гроза. Жители столицы наблюдали яркую молнию, сильный дождь и град размером с перепелиное яйцо.
В результате многие улицы столицы ушли под воду - автомобили буквально "плавают". Подземные переходы затоплены. Фото и видео стихии показали в сети местные жители.
Сильный ветер оборвал ветки деревьев, провода и рекламу. Прямо на Крещатике в воде застряло авто.
В столичном аэропорту “Киев” им. Игоря Сикорского (“Жуляны”) из-за непогоды были отменены несколько рейсов.
УНН
Информатор
🌌Ночь.Тишина.Сон.Ветер.Молния.Дождь.Гроза.Ночь уже без сна🤪.Природная свето-музыка за окном каждые 5-10 секунд⛈🌪⚡ Люблю такую погоду, особенно ночью💜🤩#ночнойгород🌃 #киев#ночнойкиев#раскатыгрома#молния⚡️#небо#сверкает#дождь#лето2018#грозовоенебо#природныеявления#красотаприродыбезфильтров
В сети опубликовали кадры ужасающих последствий непогоды в центральной части столицы.Так, на Крещатике, Майдане Независимости и в районе Бессарабской площади лежат горы мусора, а на дорогах и тротуарах - ветки поломанных деревьев. Последствия ливня начали ликвидировать с самого утра, работы продолжаются уже несколько часов.
Такая сильная буря напугала жителей столицы. Своими впечатлениями они поделились в соцсетях.
Также синоптики посоветовали киевлянам не расслабляться: согласно прогнозу, непогода будет продолжаться и дальше.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 16 августа днем местами кратковременный дождь; температура ночью 18-20°, днем 26-28°.
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