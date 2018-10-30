Киев уйдет под воду: Украине предсказали катастрофу

Киев может уйти под воду в случае масштабного паводка, которые повторяются в Украине каждые 30 лет.

Такое мнение выразил эколог Международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" Алексей Василюк, передает "Апостроф". Он добавил, что точную дату ЧП назвать невозможно.

"В этом смысле Киев является специфическим городом. О возможных паводках в столице мы говорим, начиная с 2008 года. Но, конечно же, никаких сдвигов нет - никто не будет сносить дома политиков и чиновников в Конча-Заспе. Это очевидно. В среднем раз в 30 лет в Днепре происходит большой паводок. Последний раз такие паводки случались в 1970 и 1971 годах - это даже больше, чем 30 лет назад. И последний паводок сильно затопил левый берег. Тогда еще фактически левый берег столицы не был застроен и село Троещина так затопило, что дома стояли в воде по крышу", - отметил он.

Тогда за секунду через Днепр шло в 30 раз больше воды, чем обычно. И за то время вода разлилась там, где сегодня находится жилая зона. Такая вода сносит все, кроме больших деревьев.

"Когда может произойти паводок? В любое время, когда идет много дождей. Или после зимы, когда земля сначала промокла, а потом замерзла, а после резкого потепления снег тает, но не идет в замерзшую землю. И когда сходит паводок на Днепре и на Десне - тогда именно в Киеве может состояться самый большой паводок в Украине. Обе реки текут с заболоченных регионов Беларуси и России, где больше снега. И поэтому такой паводок может произойти в любое время", - отметил эколог.

По его словам, сейчас частично можно управлять водами Днепра, поскольку существует каскад водохранилищ.

"Например, начать резко спускать водохранилища, которые находятся ниже. Но ниже Каховки водохранилищ нет, - в таком случае затопит все села, которые стоят на берегах Днепра ниже Каховки. А там никто за это не поблагодарит, у них и так там постоянно происходят подтопления. И если еще на несколько метров спустить водохранилища, то там вообще все поплывет. Но это уже не Киев - там немного людей живет. Соответственно, если уменьшить уровень воды заранее, то можно избежать паводка", - отметил Василюк.

Он добавил: даже если это все сделать, остается нерегулируемая Десна. И если будет большой паводок, то вода через Троещину потечет на левый берег Киева.

"В свое время мы моделировали ситуацию - что будет, если придет столько воды, как в 1970 году. В результате наших подсчетов получается следующая картина - затапливается почти весь левый берег, весь Подол, Оболонь", - подчеркнул он.

Угроза для Киева объясняется тем, что когда вода доходит до столицы, она хочет разлиться в поймах.

"Но на левом берегу очень высокие Позняки и Осокорки - имеется в виду, там более высокий уровень берега, чем на Дарнице или Троещине - а на правом берегу высоко подняты намытые участки в Конча-Заспе. Это значит, что именно на юге Киева воде разлиться будет негде, поскольку остается только само русло. И если в какой-то момент с севера на Киев пойдет большая вода, то будет эффект "горлышка бутылки" - вода не будет успевать проходить. Это значит, что именно в пределах Киева уровень воды начнет резко подниматься именно потому, что она не успевает пройти через русло. Это и приведет к затоплению в Киеве", - говорит специалист.

При этом сказать, когда точно произойдет затопление, сложно. Больше всего вода грозит Конча-Заспе, потому как это просто куча песка.

"Представьте себе, как ведет себя песок, когда дети на пляже играют, а затем песчаные замки смывает вода. А это точно тот же песок из русла Днепра, просто большая куча, на которой стоят дома. То есть если будет паводок, то в результате дома будут стоять на сваях, или же они обрушатся. Песок же там ничем не закреплен - гора песка большой площади (от Киева до Козина), которую очень легко размоет большая вода… Таким образом, один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу - это реальность", - подытожил он.

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