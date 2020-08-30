Киев снова попал в "лидеры" по COVID-19: среди заболевших дети и медики

В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось еще на 109 человек. Среди инфицированных – шесть медиков.

В то же время еще девять пациентов с COVID-19 умерли. Всего на сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая этого заболевания, сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки коронавирусом заболели:

54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет;

52 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;

2 девочек 6 и 7 лет, 2-летний мальчик.

Отмечается, что из них в больницы столицы попали только 27 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев СOVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе Киева (Telegram канал Виталий Кличко)

Мэр Киева добавил, что за все время пандемии СOVID-19 унес жизни 202 киевлян. При этом 4319 жителей столицы смогли побороть болезнь (+90 за сутки).

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 22, Днепровском – 20 и Святошинском – 17.

"Соблюдая элементарные правила безопасности, вы заботитесь не только о себе, но и о людях, которые рядом", – подчеркнул Кличко.

Скриншот (Telegram канал Виталий Кличко)

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянку Виктория, у которой диагностировали коронавирус, направили в больницу, где на смене была всего одна медсестра и ни одного врача. Как рассказала подруга больной, девушка кричала ночью от боли, а медсестра боялась заглянуть в палату к ней.