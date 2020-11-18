Киев сковали пробки после ночного снегопада

В среду, 18 ноября, в Киеве образовались масштабные заторы после ночных осадков.

По данным Google Maps, больше всего движение затруднено на Южном и Северном мостах, мосту Метро, Патона и Дарницком мосту.

Трудно проехать автомобилям в центре города, на Большой Окружной, проспекте Романа Шухевича, на улицах Елены Телиги, Набережно-Рыбальской, Набережном и Надднепрянском шоссе.

Также движение остановилось на проспекте Победы, Степана Бандеры, Броварском проспекте, проспекте Бажана, ул. Елены Телиги и др.

Пробки в Киеве . Google Maps

В Киеве затруднено движение . Google Maps

Движение остановилось на мостах . Google Maps

Украинский гидрометцентр сообщил, что в течение суток 18 ноября в Киеве ожидается гололед, на дорогах гололедица (уровень опасности желтый).

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призвал киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и следовать следующим правилам.

Советы водителям во время гололеда:

соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованного маневрирования, которое при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманными фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, удар, направленный на вас уменьшит свою силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегают дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Как писал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет носить "европейский характер".