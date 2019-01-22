|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Киев сковали огромные пробки: карта ''красных'' улиц

1.8тЧитать материал на украинском

В Киеве во вторник, 22 января, образовались огромные пробки. По состоянию на 19:00 они оценивались в 8 баллов.

Согласно данным Google Maps, на правом берегу столицы проблемы с движением наблюдаются на Надднепрянском шоссе и на Южном мосту.

Киев сковали огромные пробки: карта ''красных'' улиц

Также пробки сковали улицы Леси Украинки, Московскую, Мечникова, Шелковичную, Парковую Дорогу, мосты Патона и Метро.

Новости
''Осторожно, пробки!'': в сети показали "ажиотаж" на Крымском мосту на Рождество

"Стоят" и улицы возле станций метро "Почтовая площадь", "Лыбедская", "Днипро" и "Дружбы народов". Затрудненное движение и в сторону аэропорта "Киев".

Киев сковали огромные пробки: карта ''красных'' улиц
Киев сковали огромные пробки: карта ''красных'' улиц

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Новым годом сеть потрясли "пробки", которые устроили украинцы в супермаркетах в разных городах страны.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги