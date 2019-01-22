Киев сковали огромные пробки: карта ''красных'' улиц

В Киеве во вторник, 22 января, образовались огромные пробки. По состоянию на 19:00 они оценивались в 8 баллов.

Согласно данным Google Maps, на правом берегу столицы проблемы с движением наблюдаются на Надднепрянском шоссе и на Южном мосту.

Также пробки сковали улицы Леси Украинки, Московскую, Мечникова, Шелковичную, Парковую Дорогу, мосты Патона и Метро.

"Стоят" и улицы возле станций метро "Почтовая площадь", "Лыбедская", "Днипро" и "Дружбы народов". Затрудненное движение и в сторону аэропорта "Киев".

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Новым годом сеть потрясли "пробки", которые устроили украинцы в супермаркетах в разных городах страны.

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