Киев сковали масштабные пробки из-за гололеда. Карта

В четверг, 10 декабря, в Киеве образовались масштабные заторы из-за неблагоприятных погодных условий, ледяного дождя и гололеда.

По данным Google Maps, движение затруднено на мостах: Южном, Северном, Метро, Патона и Дарницком. Также трудно проехать автомобилям в центре города (чтобы посмотреть карты, проскролльте страницу до конца).

Кроме того, стоят в заторах Большая Окружная, проспект Романа Шухевича, улицы Елены Телиги, Набережно-Рыбальская, Набережное и Надднепрянское шоссе, проспекты Победы, Степана Бандеры, Броварской, Бажана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 10 декабря ввели временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов. Запрет будет действовать на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, передвигаясь придерживаться безопасного скоростного режима, необходимой дистанции.

"Киевавтодор" уже вывел 341 единицу специальной техники. В первую очередь будут обрабатывать: