"Депутатский бизнес": как из "жемчужины" Киева делают химзону

OBOZREVATEL постоянно следит за изменениями в инфраструктуре Киева. Одна из "горячих точек" - автомойка на Русановском канале - грозит серьезными экологическими проблемами.

В результате длительной переписки с госструктурами, в распоряжении наших журналистов оказались доказательства, что люди, имеющие отношение к установке автомойки, использовали липовое решение суда для регистрации права собственности. Подробнее - в нашем расследовании.

Автомойка на Русановке

Немного предыстории. На месте бывшей автостоянки по ул. Энтузиастов, 1-б, напротив отеля "Славутич", коллективное предприятие "Марті" в прошлом году возвело автомойку-самообслуживание.

В Едином государственном реестре указано, что учредителями фирмы является Винокур Андрей Анатольевич и Малахова Екатерина Петровна, которая приходится дочерью депутату Киевсовета (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") Татьяне Мелиховой.

Слева направо: Татьяна Мелихова вместе с дочерью Екатериной Малаховой.

Местные жители уверены - "химическому" объекту не место в нескольких метрах от Русановского канала и фонтанов, но все обращения в органы власти и к правоохранителям ни к чему не привели.

В Днепровской районной государственной администрации вроде бы "взялись" за этот объект, но результатов не видно - модули как работали, так и работают. Не найдя поддержки у чиновников, местные жители обратились в аппарат Верховной Рады.

А в конце июня местным жителям "посчастливилось" наблюдать последствия работы автомойки.

"Возле ул. Энтузиастов, 1-б произошла "утечка" пены через ливневку и прямиком в Русановский канал! Подозреваем, что на автомойке случилась какая-то технологическая авария", - рассказал нашим журналистам один из местных жителей.

В двух шагах от мойки находятся фонтаны - место "паломничества" киевлян и гостей столицы

Автомойка на Русановке принимает первых клиентов. Видео - октябрь 2017 года

Подделали документы?

Впрочем, может у владельцев автомойки есть необходимые разрешения на строительство и функционирование объекта? Это, мягко говоря, вызывает большие сомнения, поскольку предприятие "Марті" не имело право реконструировать нежилое здание на территории автостоянки "в пределах существующего фундамента", так как никакого здания там раньше не было!

Но компания умудрилась зарегистрировать право собственности на несуществующее нежилое здание площадью 30 кв. м без согласования профильных госструктур и провести строительство. Но и это не все.

Как выяснил OBOZREVATEL, основанием для узаконивания стало постановление Гребенковского районного суда Полтавской области от 23 июля 2010 года.

OBOZREVATEL направил официальный запрос в Гребенковский суд, где нам ответили, что в 2010 году исковое заявление, где одной из сторон фигурирует КП "Марті", не поступало и не рассматривалось!

"Таким образом, запрашиваемое вами решение Гребенковского районного суда Полтавской области по поводу признания права собственности на нежилое здание площадью 30 кв. м. по ул. Энтузиастов, 1-б – не принималось", - значилось в ответе.

Ответ Гребенковского районного суда

Таким образом, можно сделать вывод, что документ, который дал возможность фирме дочки депутата зарегистрировать право собственности на нежилое помещение, оказался "липой".

Следующий запрос OBOZREVATEL адресовал в КП Киевсовета "Киевское городское бюро технической инвентаризации". Полученная информация помогла бы установить людей, замешанных в возможной подделке документов. Вскоре из БТИ пришел ответ, весь смысл которого можно охарактеризовать как "ничего не скажем".

Чиновники данной структуры апеллировали к тому, что не могут разглашать конфиденциальные данные, вспомнили, что в случае нарушения закона "Об информации" предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

"Исходя из вышеизложенного у коммунального предприятия Киевсовета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" отсутствуют правовые основания на предоставление информации", - завершили свой ответ в структуре (детальнее в скриншоте ниже).

Ответ БТИ

Уважаемые работники БТИ, указывать название юридического лица не является разглашением конфиденциальных данных.

Добавим, что на другие наши вопросы, в частности, на основании какого правоустанавливающего документа была проведена госрегистрация на нежилое помещение по ул. Энтузиастов, 1-б, а также была ли копия постановления Гребенковского суда – ответа мы также не получили.

Потому возникает еще один вопрос: а не было ли личной заинтересованности у чиновников КП?

Что должны были сделать работники БТИ? Для проведения государственной регистрации по законодательству необходимо было также провести техническую инвентаризацию. Но поскольку никакого здания на ул. Энтузиастов, 1-б в принципе не существовало, предполагаем, что инвентаризация либо не проводилась, либо инженеры БТИ "исполнили заказ".

Какой следует вывод? На территории зоны отдыха в Киеве установили автомойку, по поводу законности которой есть серьезные вопросы. Причем тревогу забили не правоохранители или чиновники, у которых есть необходимые ресурсы и возможности, а местные жители. А ведь сколько незаконных застроек по всему городу, о которых говорит общественность!

Инертность властей и силовиков рискуют породить опасную тенденцию, когда инициативу могут взять в руки "горячие" головы.