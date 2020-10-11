Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире

Мирослав Семенюк Кияни 12:17, 11.10.2020 Обновлено: 12:30, 11.10.2020

В воскресенье, 11 октября, в Киеве снова зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха.

По данным ресурса IQAir, по состоянию на 09:00 первое место занял город Дели с индексом загрязнения 167, второе – Тегеран с индексом 158, третье – Киев с индексом 153.

Уже в 10:00 Киев опустился ниже в рейтинге и занял 4-ю позицию.

Сейчас ситуация улучшилась, и Киев опустился на 9-е место. Теперь индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 98.

Рейтинг IQAir по состоянию на 10:00 11 октября
Рейтинг IQAir по состоянию на 12:00 11 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве назвали три главных загрязнителей воздуха.

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