Киев попал в пятерку городов с наиболее загрязненным воздухом в мире

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
2,0 т.

  • По состоянию на 09:00 Киев занял третье место в рейтинге IQAir с индексом 153

  • Уже в 10:00 столица Украины опустилась ниже и заняла 4-ю позицию

  • В 12:00 ситуация улучшилась, и Киев опустился на 9-е место

Киев находился на 3-4 месте рейтинга IQAir

В воскресенье, 11 октября, в Киеве снова зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха.

По данным ресурса IQAir, по состоянию на 09:00 первое место занял город Дели с индексом загрязнения 167, второе – Тегеран с индексом 158, третье – Киев с индексом 153.

Уже в 10:00 Киев опустился ниже в рейтинге и занял 4-ю позицию.

Сейчас ситуация улучшилась, и Киев опустился на 9-е место. Теперь индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 98.

Рейтинг IQAir по состоянию на 10:00 11 октября
Рейтинг IQAir по состоянию на 12:00 11 октября

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве назвали три главных загрязнителей воздуха.

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