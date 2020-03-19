Мэр Киева Виталий Кличко передал 39 новых спецавтомобилей скорой помощи для нужд службы экстренной медицины столицы, а также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса.

Об этом говорится на сайте пресс-службы мэра. Как он отметил Кличко во время передачи спецавто у мэрии, столица усиливает оснащенность и возможности медицинских учреждений города.

"Мы покупаем необходимое оборудование. Осуществляем ремонт в больницах. Закупаем новые "скорые". Сегодня мы передаем медучреждениям 39 новых карет скорой помощи, которые закупил город. А также две экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса. Их закупили, чтобы установить в аэропортах "Борисполь" и имени Игоря Сикорского. Но, поскольку аэропорты пока закрыты, то мы передаем это оборудование в Александровскую больницу и городскую больницу №9, – сказал мэр.

Киев получил новые "скорые" и экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

Он добавил, что эти экспресс-лаборатории дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность – 97-99 процентов. Такие передвижные лаборатории также помогают определять бессимптомных носителей вируса или потенциально инфицированных пациентов.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Такие лаборатории iPonatic применяют сегодня в 12 странах мира для диагностики коронавируса: в частности, во Франции, Японии, Таиланде, Монголии, Иране и других. Еще 10 таких экспресс-лабораторий Киев приобрел и ожидает получить в течение двух ближайших недель.

kiev.klichko.org

Что касается "скорых", то автомобили относятся к классу безопасности и экологичности Евро-5 и соответствуют современным требованиям экстренной медицины. В авто установлены такие необходимые сегодня аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы с мониторами основных жизненных показателей пациентов.

kiev.klichko.org

Также установлено диагностическое оборудование, которое еще во время транспортировки пациента, поможет установить предварительный диагноз и передать его врачам медицинского учреждения, куда доставляют больного. Все авто оснащены системами стабилизации, чтобы во время движения и врачи, и пациенты чувствовали себя комфортно и осуществляли необходимые манипуляции.

kiev.klichko.org

"Мы постоянно обновляем парк спецмашин экстренной медицины столицы. На сегодня у наших медиков есть 298 современных автомобилей. По этому показателю мы приблизились к уровню требований Всемирной организации здравоохранения – одна карета скорой помощи на 10 000 жителей. Очень важно, чтобы наши медики имели такие авто в нынешних условиях, когда нагрузка на них будет большей в случае распространения коронавируса. Чтобы оказывать помощь людям и спасать жизни киевлян", – добавил мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева пообещали организовать перевозки медиков, полицейских и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, в условиях карантина из-за распространения коронавируса.

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