Киев получил новую спецтехнику для обработки дорог: Кличко раскрыл подробности

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" получила новую спецтехнику для обработки дорог – 9 новых автомобилей Ford с универсальным оборудованием.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко. Также он опубликовал видео о том, как работает эта техника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы продолжаем обновлять автопарк коммунальной техники. "Киевавтодор" получил новую спецтехнику для обработки дорог. Это 9 новых автомобилей Ford с универсальным оборудованием. Зимой они могут обрабатывать дорожное покрытие жидкими хлоридами, уменьшая таким образом использование соли. И даже при таких температурных "каруселях" – когда осадки продолжаются при плюсовой температуре, а ночью мороз, – на улицах, которые обработали жидкими хлоридами, длительное время не образуется гололедица", – сказал мэр.

kiev.klichko.org

Он добавил, что раствор наносят на сухой асфальт и, как только начинает падать снег, химическая реакция нейтрализует его на дорожном покрытии. По словам Кличко, такую технологию обработки дорог жидкими хлоридами используют в Австрии и Германии.

"А летом эти спецавто могут мыть улицы. Впереди автомобиля ставится специальная балка с форсунками, через которые под давлением подается вода с моющими средствами. Это позволит нам уменьшить и загрязненность воздуха в городе", – подчеркнул мэр Киева.

kiev.klichko.org

Он напомнил, что с 2014-го года парк специальной техники предприятий "Киевавтодора" пополнился 232 единицами техники. Большинство этих спецмашин – техника для зимнего содержания дорог.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

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