Киев отстает в вопросах инклюзии, – жена Порошенко

Киев как столица Украины должен быть образцом для подражания во внедрении безбарьерного пространства и инклюзии. Однако пока главный город Украины отстает в этом вопросе от других регионов. Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" выразила Марина Порошенко.

Марина Порошенко занимается вопросом инклюзивного образования с начала президентства Петра Порошенко eurosolidarity.org

"К сожалению, столица, которая должна быть примером и задавать уровень качества и ответственности для всей страны, находится намного ниже, чем некоторые регионы в Украине по обеспечению, например, даже теми же инклюзивно-ресурсными центрами, инклюзивной школой на количество детского населения. Это безусловно надо обязательно менять. Потому что за этой сухой статистикой стоят судьбы не только детей, но многих людей из семей, зависят именно от таких реформ", – отмечает Марина Порошенко.

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко занималась инклюзивным образованием с начала его президентской каденции. Сейчас она планирует продолжить этим заниматься уже как лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевсовете.

Сейчас Марина Порошенко планирует продолжить развивать инклюзивность уже в качестве лидера команды "ЕС" в Киевсовете eurosolidarity.org

"Многие родители, учителя и сами дети с особыми образовательными потребностями – я с ними общаюсь, и знаете, это такое счастье, когда я слышу эти истории успеха, когда они благодарят за то, что они имеют возможность получить образование качественное и профессию, и иметь работу в будущем. Просто жить на равных среди людей, это очень важно – социализироваться. Они при этом говорят: "Марина Анатольевна, только не бросайте нас, не уходите, не забывайте инклюзивное образование. Мы уже начинаем чувствовать, что все остановилось, что нас снова начинают не замечать", – заметила Марина Порошенко.

"Как можно сказать этим людям – знаете, время прошло и уже ничего не могу для вас сделать, ничем помочь? Я могу, я буду это делать, я буду бороться и за этих детей, и за их семьи", – добавила она.

До сих пор столица, по мнению бывшей первой леди, существенно отстает в вопросе инклюзивности от других регионов Украины eurosolidarity.org

Марина Порошенко обратила внимание, что проблема доступности городской среды гораздо глубже, чем вопросы людей с инвалидностью.

"Когда мы не имеем доступного транспорта, чтобы человек даже не только с инвалидностью, а например молодая мама с детской коляской могла зайти в трамвай или троллейбус", – констатирует Порошенко.

"Наша команда еще в 2018 году собралась для того, чтобы пересмотреть и усовершенствовать государственные строительные нормы, и мы тогда уже учли все европейские стандарты и требования, взяли за пример лучшие европейские столицы для того, чтобы действительно адаптировать это все для Украины, для Киева. И сегодня я не могу допустить, чтобы все это оставалось на бумаге. Мы идем для того, чтобы это работало ради людей", – резюмирует Марина Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марина Порошенко возглавила список ЕС на выборах в Киевсовет.

Бывшая первая леди страны уже выступила в защиту украинских медиков, которые из-за политики действующей власти лишены защиты и вынуждены ежедневно рисковать жизнями ради спасения больных коронавирусом украинцев. При этом Марина Порошенко отметила проблемы с тестированием для выявления реальной ситуации с уровнем заболеваемости и приближения украинских больниц к коллапсу из-за наплыва больных. Вместе с тем она подчеркнула: команда "ЕС" имеет план противодействия распространению заболевания.