Киев остается наиболее уязвимым: Кличко показал статистику по коронавирусу на 25 декабря

Мирослав Семенюк Кияни 12:23, 25.12.2020

В Киеве по состоянию на утро 25 декабря зафиксировали 106 078 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1038 жителей столицы.

Как сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, за сутки произошло 14 летальных случаев. Всего от COVID-19 в городе умерли 1816 человек.

Заболели:

  • 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

  • 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

  • 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 24 медика. В больницы столицы госпитализировали 91 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175 и в Деснянском районе – 115 случаев.

Выздоровели за сутки 1208 человек. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.

Telegram Виталия Кличко
Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 25 декабря в Украине зафиксировали 11 035 новых случаев заражения коронавирусом. К тому же общее количество заболевших достигло показателя в 1 012 167 человек.

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