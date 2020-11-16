Киев окутал туман, ожидается снег: водителей предупредили об опасности на дорогах

Мирослав Семенюк Кияни 15:29, 16.11.2020

Весь день, 16 ноября, в Киеве и области будет туманным. Видимость составит от 200 до 500 метров.

Это I ''желтый'' уровень опасности, сообщается на портале города Киева. Такая погода продержится до конца дня (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В связи с этим киевским автомобилистам дали несколько советов, как себя вести на дороге в туман:

  • двигайтесь только с включенными фарами – противотуманными или ближним светом;

  • снизьте скорость;

  • избегайте резких маневров;

  • не допускайте запотевания стекол;

  • если видимость около 2 м, остановите автомобиль на обочине;

  • во время остановки не забывайте включить "аварийку".

Укргидрометцентр прогнозирует на 17 ноября в Киевской области небольшой мокрый снег, температура ночью будет держаться от +1 градусов тепла до -4 градусов мороза, днем от -1 мороза до +4 градусов тепла.

Метеорологические предупреждения в Украине
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, зима порадует украинцев снегом и морозами, утверждают народные синоптики. Какой будет погода в Украине до конца года, читайте в нашем материале.

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