Киев окутал туман, ожидается снег: водителей предупредили об опасности на дорогах
Весь день, 16 ноября, в Киеве и области будет туманным. Видимость составит от 200 до 500 метров.
Это I ''желтый'' уровень опасности, сообщается на портале города Киева. Такая погода продержится до конца дня (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).
В связи с этим киевским автомобилистам дали несколько советов, как себя вести на дороге в туман:
двигайтесь только с включенными фарами – противотуманными или ближним светом;
снизьте скорость;
избегайте резких маневров;
не допускайте запотевания стекол;
если видимость около 2 м, остановите автомобиль на обочине;
во время остановки не забывайте включить "аварийку".
Укргидрометцентр прогнозирует на 17 ноября в Киевской области небольшой мокрый снег, температура ночью будет держаться от +1 градусов тепла до -4 градусов мороза, днем от -1 мороза до +4 градусов тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, зима порадует украинцев снегом и морозами, утверждают народные синоптики. Какой будет погода в Украине до конца года, читайте в нашем материале.