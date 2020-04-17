Киев окутал аномальный смог: Кличко рассказал, когда исчезнет

Глеб Иванов Кияни 23:00, 17.04.2020

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает того, что аномальный уровень загрязнения воздуха в столице, вызванный пожарами, должен снизиться уже в ближайшие дни.

Как он рассказал в эфире программы "Свобода Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля, уже завтра, по прогнозам синоптиков, направление ветра, который принес в столицу неприятный запах горения, должен измениться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кличко отметил, что уровень загрязнения воздуха днем был значительно меньше. Это, по его словам, связано с тем, что термический ветер, который днем разгоняет смог, ночью не такой интенсивный. Поэтому концентрация веществ, полученных в результате горения, является большей, соответственно и увеличивается загрязненность воздуха.

Мэр города в очередной раз призвал киевлян закрывать окна, поскольку смог опасен для здоровья.

Напомним, по состоянию на 22:00 17 апреля Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. Индекс загрязнения составляет 324 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Огонь перекинулся на лес: в Киеве горел Голосеевский парк

"Лечит в считанные дни": в США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19

Зеленский оставил коррупционеров без денег!

В Германии заявили о громкой победе над коронавирусом

"Сделали себя вместе": руководство ВСУ выписало себе рекордные премии