Главная Новости
17 апреля • обновлено в 23:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Киев окутал аномальный смог: Кличко рассказал, когда исчезнет

700
Читать материал на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает того, что аномальный уровень загрязнения воздуха в столице, вызванный пожарами, должен снизиться уже в ближайшие дни.

Как он рассказал в эфире программы "Свобода Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля, уже завтра, по прогнозам синоптиков, направление ветра, который принес в столицу неприятный запах горения, должен измениться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Кличко отметил, что уровень загрязнения воздуха днем был значительно меньше. Это, по его словам, связано с тем, что термический ветер, который днем разгоняет смог, ночью не такой интенсивный. Поэтому концентрация веществ, полученных в результате горения, является большей, соответственно и увеличивается загрязненность воздуха.

Киев окутал аномальный смог: Кличко рассказал, когда исчезнет

Мэр города в очередной раз призвал киевлян закрывать окна, поскольку смог опасен для здоровья.

Напомним, по состоянию на 22:00 17 апреля Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. Индекс загрязнения составляет 324 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Виталий Кличко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги