Киев окутал аномальный смог: Кличко рассказал, когда исчезнет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ожидает того, что аномальный уровень загрязнения воздуха в столице, вызванный пожарами, должен снизиться уже в ближайшие дни.
Как он рассказал в эфире программы "Свобода Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля, уже завтра, по прогнозам синоптиков, направление ветра, который принес в столицу неприятный запах горения, должен измениться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Кличко отметил, что уровень загрязнения воздуха днем был значительно меньше. Это, по его словам, связано с тем, что термический ветер, который днем разгоняет смог, ночью не такой интенсивный. Поэтому концентрация веществ, полученных в результате горения, является большей, соответственно и увеличивается загрязненность воздуха.
Мэр города в очередной раз призвал киевлян закрывать окна, поскольку смог опасен для здоровья.
Напомним, по состоянию на 22:00 17 апреля Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. Индекс загрязнения составляет 324 пунктов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. Через час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
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