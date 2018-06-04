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Киев - не Россия: вскрылись причины скандала с видео Lufthansa

1.1тЧитать новость на украинском

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила снимать ролик посвященный чемпионату мира по футболу в России именно в Киеве, поскольку для съемок видео в России было сложнее получить разрешение.

Согласно сведениям, полученным от инсайдера, участвовавшего в съемках резонансного клипа, съемки проводились в Украине намеренно, сообщил в Facebook немецкий журналист Борис Райтшустер.

"Вы только вдумайтесь: фильм для немецкого зрителя, агитирующий, в числе прочего, за открытую миру Россию, намеренно снимается в Киеве, потому что путинская Россия как раз вовсе не открыта миру! Это какое-то безумие – и, к сожалению, отнюдь не исключение. Так создаётся искажённое восприятие действительности. Хотя в других случаях ошибочные цифры или даже комбинации букв в рекламных клипах вызывают бурю возмущения - в данном случае ничего подобного не происходит, напротив - вокруг этого абсурда царит полное молчание", – добавил он.

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Тема
ЧМ-2018
Место
УкраинаКиев
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