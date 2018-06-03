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ЭкономикаШоу

Киев - не Россия: Lufthansa попала в грандиозный скандал

7.1тЧитать новость на украинском

Немецкая авиакомпания Lufthansa выпустила ролик, посвященный чемпионату мира по футболу в России, в котором были кадры из спального района Киева.

В ролике "Russland-2018" двое мужчин, один из которых носит символику сборной Германии, наблюдают за водоканалом на Русановке. При этом играет песня "Калинка-малинка".

"В этом году не в далекой Копакабане, а в России. Здесь тоже есть хорошие уголки" - сообщают в видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, японская розничная сеть повседневной одежды Uniqlo сняла в Киеве рекламу. Проходили съемки на территории Киевского Политехнического Университета.

Место
Германия
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