Киев не будет ослаблять карантин: в КГГА назвали причину

В Киеве с 10 июня не ослабят карантинные мероприятия из-за отсутствия оснований для этого.

Об этом говорится в обнародованном на сайте городской власти протоколе №40 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 9 июня.

Так, согласно документу, по состоянию на 9 июня в городе:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения): 15,23 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 42,64%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа 63,33 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

Таким образом, показатели, определенные постановлением Кабмина, не соответствуют возможности перехода к следующим этапам ослабления карантина.

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