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/Новости Киева

Киев накрыл токсичный смог: эколог озвучила опасность

3.1тЧитать материал на украинском

Две основные причины очередного появления в Киеве густого осеннего смога - выхлопные газы автомобилей и сжигание листьев.

Об этом ObozTV рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. По её словам, подобные явления усиливаются в Киеве ежегодно - весной и осенью.

"Эксперты Всеукраинской экологической лиги исследовали это еще прошлой осенью. Помните, тогда были очень сильные проявления смога, очень низко опустились такие туманные облака и люди кашляли", - напомнила она.

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Она объяснила: весной и осенью из-за особенно высокой влажности воздуха выхлопные газы автомобилей прижимает к земле, что и приводит к появлению опасного для человека смога.

"Эти выбросы чрезвычайно вредные и токсичные. Потому что Украина опять не присоединилась к "Евро-4", нардепы отложили введение в Украине этого стандарта, мы пользуемся бензинами очень низкого качества, с присадками и токсичными веществами, с большим содержанием свинца. Бесспорно, все это влияет на образование этого смога", - заявила эколог.

"И вторая причина - это сжигание листьев. Это худшая и самая страшная беда, которая есть в Украине осенью и весной", - подытожила Тимочко.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой осенью смог уже появлялся в Киеве. Тогда он накрыл районы Оболони, Виноградаря, и левого берега столицы.

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Темы
Экология в КиевеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Татьяна Тимочко
Место
УкраинаКиев
Объект
Экология
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