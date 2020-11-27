Киев накроют дожди и ветер: прогноз погоды в последние выходные осени

В Киеве в последние осенние выходные дни ожидается пасмурная ветреная погода с осадками.

По данным метеорологического сайта Accuweather, 28 ноября прогнозируется дождь с середины и до конца дня, температура в среднем +3 градуса. Ветер – юго-западный, юго-восточный.

В ночь на воскресенье, 29 ноября, синоптики также обещают в столице дождь. Днем будет облачная погода уже без осадков. Температура: +1 +2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в выходные, 28 и 29 ноября, в Украине похолодает, вернутся снег и дожди.