Вопрос о приостановлении работы киевского метрополитена властями города не рассматривался.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Вместе с тем, он порекомендовал киевлянам в метро использовать защитные средства.

"На сегодня не рассматривается и не рассматривался вопрос работы метрополитена. Единственное, что мы рекомендуем – при пользовании метрополитеном масочный режим, использовать средства индивидуального характера", – сказал Поровозник.

Отметим, что народный депутат 8 созыва Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram распространил фейк, отметив, что 18 марта в столице будет рассматриваться вопрос о приостановлении работы метрополитена.

Напомним, Киев с 17 марта введет еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа предприятий общественного питания и торговых центров.

Работать будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

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