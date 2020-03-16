Вопрос о приостановлении работы киевского метрополитена властями города не рассматривался.
Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Вместе с тем, он порекомендовал киевлянам в метро использовать защитные средства.
"На сегодня не рассматривается и не рассматривался вопрос работы метрополитена. Единственное, что мы рекомендуем – при пользовании метрополитеном масочный режим, использовать средства индивидуального характера", – сказал Поровозник.
Отметим, что народный депутат 8 созыва Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram распространил фейк, отметив, что 18 марта в столице будет рассматриваться вопрос о приостановлении работы метрополитена.
Напомним, Киев с 17 марта введет еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа предприятий общественного питания и торговых центров.
Работать будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах столицы устроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
А на станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, на них речь идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания.
Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из 12 марта из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.
В Украине 12 марта официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
В Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
А 16 марта появилось информация о том, что еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражения новым коронавирусом COVID-19.
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