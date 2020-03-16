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16 марта • обновлено в 15:27
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Киев на карантине: стало известно, что будет с метро

2.4т
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Вопрос о приостановлении работы киевского метрополитена властями города не рассматривался.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Вместе с тем, он порекомендовал киевлянам в метро использовать защитные средства.

Киев на карантине: стало известно, что будет с метро

"На сегодня не рассматривается и не рассматривался вопрос работы метрополитена. Единственное, что мы рекомендуем – при пользовании метрополитеном масочный режим, использовать средства индивидуального характера", – сказал Поровозник.

Отметим, что народный депутат 8 созыва Игорь Мосийчук в своем канале в Telegram распространил фейк, отметив, что 18 марта в столице будет рассматриваться вопрос о приостановлении работы метрополитена.

Напомним, Киев с 17 марта введет еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Будет ограничено передвижение между городом и другими населенными пунктами Украины (рекомендация), приостановлена работа предприятий общественного питания и торговых центров.

Работать будут только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки, банкоматы.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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