Киев на карантине: появились фото и видео из парка Шевченко

Татьяна Гайжевская Жизнь столицы 19:03, 10.04.2020

В киевском парке имени Шевченко из-за введенного карантина практически нет людей.

"Кругом пусто, нарушителей карантина нет", – сообщил корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк.

Карантин в парке Шевченко
Карантин в парке Шевченко
Карантин в парке Шевченко
Карантин в парке Шевченко
Карантин в парке Шевченко
Карантин в парке Шевченко
Карантин в парке Шевченко

Парк выглядит совершенно безлюдным. Многочисленные лавочки пусты, на детской площадке – никого. На аллеях парка можно было встретить только несколько горожан, выгуливающих собак. Все – в медицинских масках, как того требует карантин.

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