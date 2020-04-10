Киев на карантине: появились фото и видео из парка Шевченко

В киевском парке имени Шевченко из-за введенного карантина практически нет людей.

"Кругом пусто, нарушителей карантина нет", – сообщил корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк.

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Парк выглядит совершенно безлюдным. Многочисленные лавочки пусты, на детской площадке – никого. На аллеях парка можно было встретить только несколько горожан, выгуливающих собак. Все – в медицинских масках, как того требует карантин.

Как писал OBOZREVATEL:

На киевлянина, который решил вплавь добраться в Гидропарк, несмотря на усиление карантина, составлен админпротокол.

Советник Киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Бондаренко рассказал о том, что с понедельника, 6 апреля, в Киеве будут проводиться рейды по выявлению заведений, которые нарушают карантин.

8 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что горожане, которые нарушили карантинные ограничения из-за коронавируса COVID-19, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

В то же время юрист Сергей Войченко назвал "правовым беспределом" введенный в Украине карантин.

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