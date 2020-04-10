Главная Новости
10 апреля • обновлено в 20:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Киев на карантине: появились фото и видео из парка Шевченко

2.6т
Читать материал на украинском

В киевском парке имени Шевченко из-за введенного карантина практически нет людей.

"Кругом пусто, нарушителей карантина нет", – сообщил корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк.

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Карантин в парке Шевченко

Парк выглядит совершенно безлюдным. Многочисленные лавочки пусты, на детской площадке – никого. На аллеях парка можно было встретить только несколько горожан, выгуливающих собак. Все – в медицинских масках, как того требует карантин.

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Эксклюзив
Персона
Вячеслав Буткалюк
Место
Украина Киев
Тег
Парк имени Тараса Шевченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 100 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • Кличко пообещал, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

  • СБУ открыла уголовное производство против властей Николаевщины, где еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги