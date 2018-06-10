Киев на грани коллапса: когда столица может остаться без света и воды

Передача компании "Киевэнерго" в коммунальную собственность без долгов приведет к том, что с 1 августа в столице отключат свет и горячую воду.

Таким образом, в созданное мэрией КП "Киевтеплокоммунэнерго" перешли две ТЭЦ и инфраструктура. Но миллиардные долги компании, по решению киевских властей, должен выплатить предыдущий владелец. Однако долги, которые накопились за несколько лет, платить некому, сообщает ТСН.

"Мы ожидали, что Кличко и "Киевэнерго" найдут решение этой проблемы, прошел год, а проблема не решена. Однако есть попытка незаконным способом с этими долгами попрощаться", - заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Заммэра Киева Петр Пантелеев признал риск полного коллапса столицы.

"Перспектива нас очень тревожит. Если договор заключен не будет, остановка ТЭЦ может привести к тому, что мы будем иметь перебои с электроснабжением в городе Киев", - констатировал чиновник.

В настоящее время долг "Киевэнерго" составляет около 5 млрд грн.

"Долг потребителей перед "Киевэнерго" имеет часть задолженности населения, есть задолженность государства перед "Киевэнерго", а это разница в тарифах 730 миллионов, а также другие составляющие. Поэтому прежде всего нужно выяснить, какой же долг у "Киевэнерго", и о каком долге мы говорим в контексте правопреемства", - заявил Пантелеев.

При этом, в трети столичных домов уже нет горячей воды.

Отмечается, что киевские теплоэлектроцентрали пока подотчетны "Киевэнерго". Но их уже инвентаризируют под новое предприятие. А горячей воды нет там, где котельные уже перешли в новое предприятие, поскольку у того нет ни лицензий, ни договоров на поставку газа.

В то же время, Коболев считает, что на имущество "Киевэнерго" есть много претендентов. По его мнению, через год оно будет передано другой компании, которая затем будет выставлена на конкурс уже без долгов.

Напомним, что из-за нежелания "Нафтогаза" и лично Андрея Коболева идти на компромисс и договариваться со столичной администрацией жители Киева остались без горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Коболев считает, что киевляне не имеют права на горячую воду.