Киев из-за сильного дождя сковали пробки: карта проезда

В понедельник, 11 ноября, в Киеве из-за сильного дождя на дорогах образовались затяжные пробки.

Из-за непогоды на дорогах затруднено движение транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробки образовались практически во всех районах столицы. На левом берегу Киева сложно проехать по проспекту Генерала Ватутина и Владимира Маяковского. Замедленный трафик на проспекте Освободителей, Броварском и Соборности.

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На мостах в направлении правого берега самые большие пробки образовались на мосту Патона. Чуть легче проехать на Дарницком и Северном и мосту Метро.

На правом берегу авто стоят в тянучке на проспекте Победы – от станции метро Житомирская до района Киевского зоопарка. В пробках авто стоят на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского и Голосеевском проспекте.

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

В медленном потоке движутся машины на Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улицах Богатырская, Семена Скляренко и Елены Телиги.

Пробки в Киеве Скриншот

Пробки в Киеве Скриншот

Отметим, что сегодня с 8:00 до 17:00 частично ограничили движение на Северном мосту в связи с ремонтными работами.

Пробки в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября в Украине ожидается теплая погода. Сухо будет практически по всей территории страны, за исключением центра.

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