Киев будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Об этом он сказал во время онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученный от СМИ относительно решения Окружного административного суда Киева. Суд признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца)

"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересы общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы, пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82% жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", – подчеркнул Кличко.

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