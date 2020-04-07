Киев бьет рекорды по загрязнению воздуха: есть ли радиация и какой выход

Большой уровень загрязненности воздуха в Киеве не редкость, но в последние несколько дней показатели общего индекса качества воздуха превышают допустимые показатели в 4-5 раз.

Такое критическое состояние воздуха в городе может негативно сказаться даже на здоровом человеке. При таком превышении нормы, медики рекомендуют воздержаться от походов на улицу, и закрывать окна, чтобы уберечь свое здоровье.

Почему в Киеве так резко ухудшилось качество воздуха, и сколько это продлиться – узнавал OBOZREVATEL .

Горят леса

В первую очередь наши официальные власти и службы указывают на большое количество пожаров в Киеве и Киевской области. Так, за последние сутки в столице зафиксировано 42 возгорания, а в области зафиксирован 121 пожар, сообщил в ходе ежедневного брифинга мэр Виталий Кличко.

Еще одна проблема образовалась в Чернобыльской зоне, там с 4 апреля спасатели борются с двумя очагами возгорания общей площадью в 25 га. За несколько дней пожарным удалось сократить площадь до 10 га. И как сообщили в ГосЧС, загрязненный воздух в Киеве будет наблюдаться еще несколько дней, пока пожары не будут потушены.

Пожар в лесу "Хвиля"

В комментарии OBOZREVATEL председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков рассказал, что масштабы пожаров по всей Украине гораздо критичнее.

"Сейчас не только по Киеву, а по всей стране, идет катастрофическое количество подпалов. Палят сухую траву, камыш в прибрежных территориях. При этом в муках гибнут сотни животных, и даже люди становятся жертвами поджогов. Два дня назад под Киевом подпалили траву, в результате выгорело около 10 га, в месте с этим три хаты и одна нежилая постройка. В Житомирской области люди погибли. Если в 2019 году при пожарах из-за подпалов погибло 36 человек, то в этом году только за первые месяцы количество смертей достигло 16 человек. То есть идет очень серьезная прогрессия гибели людей", – заявил эколог.

По его словам, уже в этом году зафиксировано более 13 тысяч пожаров, которые уничтожают не только поля, но и десятки гектар заповедных зон.

Радиация из Чернобыля

По состоянию на утро 7 апреля радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час). Это при максимально допустимом естественном фоне 0,05 мР/ч, сообщает ГосЧС.

Однако Чистяков утверждает, что все намного опаснее: "Почему отмечается снижение радиационного фона? Потому что ее закрыл мох, ее закрыла растительность первого шара. В речке Припять ее скрывает 70-см слой ила. Радиация никуда не делась, она там будет еще веками".

При пожарах, как говорит эколог, весь растительный слой уничтожается, и радиационный фон вновь повышается.

"К счастью, сейчас нет сильных ветров, но если они начнутся, конечно к нам занесется часть радиации", – говорит он.

От чего такое количество пожаров

Пожар может возникнуть в результате самовозгорания, например, сухостоя. Но обычно этому способствует очень жаркая и сухая погода, или же молнии, чего в Украине в последнее время не наблюдалось. Поэтому Чистяков уверен, что все возникшие пожары – это 100% умышленный поджог. И они возникают не только от желания отдельных личностей развлечься.

Подпал травы "Преступности. Нет"

"Это делается из следующих побуждений. Первое – браконьеры хотят освободить себе доступ к побережью, потому что сейчас идет нерестовый запрет на вылов рыбы Второе – люди, которые занимаются заготовкой камыша, палят старый камыш, чтобы там вырос новые. Он применяется коммерческих целях. Третье – палят сухостой для освобождения территории под пастбище. Но люди просто не понимают, что на месте сгоревшей сухой травы, новая будет расти очень плохо", – объясняет эколог.

Когда киевляне смогут дышать свежим воздухом

К сожалению, надеется на то, что все разом перестанут заниматься подпалом травы, камышей и прочего в ближайшее время крайне мала. Не в последнюю очередь из-за того, что штраф за нарушение составляет всего от 170 до 340 гривень. Дело еще и в том, что сама полиция зачастую не реагирует на подобные правонарушения, поэтому безнаказанность приводит ко все более частым случаям умышленных подпалов.

Так, в эфире ObozTV исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что штрафы за поджог травы в Украине необходимо увеличить "в десятки раз".

"Сейчас штраф составляет 170 гривен. Это очень и очень мало. У нас за хождение по улице без маски штраф 17 тысяч гривен", – сказал он.

Он напомнил, что именно поджог травы "физическими лицами" стал причиной пожара в Чернобыльской зоне, и призвал народных депутатов рассмотреть тематический законопроект на ближайшем заседании.

Что же делать людям в период многочисленных пожаров, Чистяков рекомендует обратить на это внимание различных контролирующих органов, которые обязаны обеспечить нам экологическую безопасность.

"В первую очередь эти службы должны бороться не с последствиями, а с причиной возгораний. Конечно, мы можем и спать в противогазах, но это нас не убережет от того, что завтра кому-то опять спадет на голову поджечь траву", – сказал эколог.

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