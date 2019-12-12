Каток перед Офисом президента: в КГГА объяснили нововведение

У здания Офиса президента в Киеве начали устанавливать каток. Основанием для проведения работ является контрольная карточка на временное нарушение благоустройства, полученная в столичном Департаменте городского благоустройства.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, отметив, что организаторы развлекательного объекта имеют согласования Государственного управления делами.

"У организаторов есть согласование балансодержателя территории – Государственного управления делами. С этим документом они обратились в столичный Департамент городского благоустройства по поводу открытия контрольной карточки на временное нарушение благоустройства, которое, собственно, и получили в установленном порядке. Этот документ и является основанием для проведения работ по установке катка", – написал Поворозник.

Каток у Офиса президента Страна

Отметим, что каток расположен практически перед входом в Офис президента. Как сообщает "Страна", его площадь составит 12*24 метра, а установка займет 12 дней.

Также на ограждении установлено надпись, что каток является социальным проектом в рамках филиала "Зимней страны на ВДНХ".

Каток у Офиса президента Страна

Каток у Офиса президента Страна

Каток у Офиса президента Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Майдане Независимости прошла акция протеста "Красные линии для Зе". Митинг организовали накануне встречи в "нормандском формате". Свернули акцию после того, как стали известны результаты переговоров.

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