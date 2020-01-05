Караоке вместо лотерей в Киеве: появилось секретное видео с камер

После того, как украинцы в соцсетях возмутились "ребрендингу" ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса в VIP-караоке и онлайн-казино "Simple Games" в сети показали, что на самом деле происходят в новооткрытых заведениях.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале выложил украинских журналист и блогер Андрей Павловский, который снимал происходящее на скрытую камеру.

"В соцсетях активно обсуждают фотографии, где вместо вывески "лотерея" появилась "караоке". Пользователи заподозрили, что там идет подпольная игра, а открытые залы просто платят силовикам за нелегальную работу. Мы отправились в рейд по заведениям, чтобы проверить это", – написал журналист.

Telegram-канал Павловского

Telegram-канал Павловского

Telegram-канал Павловского

Telegram-канал Павловского

Как оказалось, действительно большинство залов были закрыты, а в переоборудованных открыто караоке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине на месте ранее закрытых незаконных точек игорного бизнеса открывают караоке и онлайн-казино "Simple Games".

Отметим, что 20 декабря Кабинет министров принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

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