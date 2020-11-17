Карантин выходного дня в Киеве: в мэрии сообщили планы на 21-22 ноября

В субботу и воскресенье – 21 и 22 ноября – в Киеве будет действовать карантин выходного дня. Городская власть не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения, но хотела бы видеть решение правительства о компенсаторах для бизнеса.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник киевского городского головы, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко. "К сожалению, у нас нет выбора относительно того, соглашаться или не соглашаться с этими ограничениями. Постановление Кабинета министров является нормативно-правовым актом, и мы его должны выполнять", – сказал он.

По словам чиновника, за выполнением карантинных ограничений должны следить органы Национальной полиции.

Вместе с тем он сообщил, что "на выходные приходится около 40% доходов предпринимателей". "Поэтому неоднократно мы говорили о том, что Кабинет министров должен думать об определенных компенсаторах для бизнеса", – отметил Бондаренко.

Как писал OBOZREVATEL, 17 ноября Верховная Рада рассматривала вопрос об отмене карантина выходного дня. Решение не было принято. Таким образом, соответствующее постановление КМУ осталось в силе.