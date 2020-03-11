Карантин из-за коронавируса: как в Киеве будет работать метро

Ограничения в связи с карантином из-за распространения коронавируса – начиная с 12 марта в Киеве и в целом по Украине до 3 апреля – не затронут общественный транспорт в столице.

Он пока что будет работать в штатном режиме. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Однако при этом весь подвижной состав метро, городских электричек, а также трамваев, троллейбусов и маршруток будут дважды в день обрабатывать дезинфицирующими веществами.

Метро Киева будет работать в обычном режиме в условиях карантина

Отмечается, что также в обычном режиме будут работать железнодорожные вокзалы и аэропорты.

Хотя авиакомпания МАУ из-за коронавируса уже заявила об отмене рейсов во многие страны, где наблюдается эпидемия COVID-19.

Гостей и жителей столицы просят отнестись к этому с пониманием и не паниковать. А мэр Киева Виталий Кличко призвал немедленно обращаться к врачу в случае плохого самочувствия.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. На своем сайте Кабмин рассказал о том, что изменится.

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