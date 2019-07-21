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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Кандидаты от "Слуги народа" побеждают на всех 13-ти округах Киева – подсчет штаба

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По предварительным данным, кандидаты от партии "Слуга народа" уверенно побеждают на всех 13-ти округах по Киеву. В киевском штабе партии предостерегают, что будут пристально следить за подсчетом голосов, чтобы предотвратить любые попытки фальсификаций.

Об этом говорится в заявлении киевского штаба партии, переданном УНИАН.

"Представители бывшей власти все свои силы бросили на борьбу за киевские округа, но по предварительным данным мы уверенно побеждаем на всех 13-ти округах по Киеву. Люди выразили доверие киевской Зекоманде, и это крайне важно для нас", - отметили авторы заявления.

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Как отмечают в штабе, в ходе предвыборной гонки оппоненты кандидатов от "Слуги народа" использовали грязные приемы и технологии для того, чтобы повысить свои шансы на победу.

"По всей стране, а с особым цинизмом - в Киеве, несмотря на пристальный надзор общественности и СМИ, они организовывали масштабные сетки подкупа избирателей, слежку за кандидатами, запугивание, угрозы и другие провокации. Мы их не боялись и не боимся. Сегодняшний день показал, кто есть кто. Избиратели дали свою оценку старой системе на президентских выборах и сделали это еще раз сегодня", - говорится в заявлении.

"Мы благодарны всем за поддержку нашего общего дела. Спасибо за веру в то, что вместе мы можем полностью изменить старую систему. Старая власть сначала обобрала людей до нитки, а потом пыталась купить их за копейки для того, чтобы сохранить свои коррупционные схемы", - отметили в киевской ячейке "Слуги народа".

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В киевском штабе партии отметили, что ожидают честных и справедливых результатов выборов.

"Поэтому мы не допустим, чтобы итоги волеизъявления украинских граждан были подтасованы. Мы защитим голос каждого избирателя. Мы будем пристально следить за дальнейшим подсчетом голосов, чтобы предотвратить любые попытки фальсификаций", - отмечается в заявлении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в партии "Слуга народа" назвали наиболее вероятных кандидатов на должности министра обороны и премьера.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Киев
Теги
Партия "Слуга народа" Выборы в Раду: соцопросы и рейтинги Выборы 2019
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