Кандидат в мэры Киева Попов пообещал запустить программу капитального ремонта столичных хрущевок

Киеву нужна программа модернизации устаревшего жилого фонда, и она начнется после выборов.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов во время инспекции жилых домов города.

"Программа капитального ремонта устаревшего жилого фонда – это то, что необходимо разработать уже сейчас. Это не быстрый проект, но он необходим, поскольку в устаревшем жилом фонде живут 400 тысяч киевлян", – заявил Попов.

По словам политика, ускорить решение вопроса можно, если использовать опыт Европейских стран, которые реализовали подобные программы.

Александр Попов пообещал запустить программу капитального ремонта столичных хрущевок

"В этот проект необходимо заложить и полный капитальный ремонт старого жилого фонда, и замену устаревших коммуникаций. Также мы предусмотрим средства на замену асфальта на междомовом пространстве и модернизацию освещения. Наша программа сможет дать новую жизнь целым районам и сделать их комфортными и безопасными", – подытожил кандидат в мэры Киева.

Также план действий Александра Попова предусматривает решение о том, оплату обслуживания придомовых территорий должен взять на себя вместо жителей Киева городской бюджет, что позволит снизить квартплату на 20-25%.