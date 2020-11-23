Какой была Бессарабка в Киеве 30 лет назад: раритетное фото

Анна Прийма Кияни 04:20, 23.11.2020

В сети опубликовали фото Бессарабской площади в Киеве советских времен. Снимок датирован 1989 годом.

Фотографией поделился Игорь Потабачный в столичной группе на странице Facebook.

Площадь расположена в Шевченковском районе, между Крещатиком, бульваром Тараса Шевченко, Большой Васильковской улицей, улицей Бассейной.

Бессарабка
Игорь Потабачный, Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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