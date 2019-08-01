Температура упадет до +10: синоптики дали прогноз на выходные

В Киеве со 2 августа и до середины следующей недели почти ежедневно будут идти дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит +23 градуса.

В пятницу ночная температура будет 12...14 градусов, а дневная – всего +22. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Суббота станет единственным днем без осадков и с переменной облачностью. Воздух прогреется до +23. 4 августа температура будет аналогичной, но с дождем и грозой.

В ночь на понедельник температура упадет до 10 градусов, днем ожидается +22, гроза. Аналогичная погода ждет киевлян и во вторник.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаля, жаркое лето уже не вернется в Украину, в августе 2019 года нашу страну ждет два серьезных похолодания.

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