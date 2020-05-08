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8 мая • обновлено в 15:21
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Какие послабления карантина введут в Киеве с 12 мая: Кличко обнародовал перечень

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С 12 мая в Киеве планируют ввести первый этап послаблений карантина из-за коронавируса COVID-19.

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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил на брифинге, чего именно будут касаться ослабления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кличко рассказал об ослаблении в столице

Кличко рассказал об ослаблении в столице

Власти планируют открыть в Киеве:

  • непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2);

  • парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);

  • парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц;

  • временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;

  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).

Также смогут работать:

  • адвокатские и нотариальные бюро;

  • аудиторы;

  • автокинотеатры;

  • музеи под открытым небом;

  • библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).

Кличко отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.

"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски, он либо не заходит в помещение, либо это ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", – отметил он.

При этом на первом этапе послаблений закрытыми останутся:

  • крупные торгово-развлекательные центры;

  • школы;

  • детские сады;

  • детские площадки;

  • прибрежные зоны отдыха.

О работе общественного транспорта мэр отметил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем, ограниченном режиме.

"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта – троллейбусов и трамваев", – добавил он.

Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом количество инфицированных коронавирусом в Киеве составляет 1721 человека, из них 32 умерли и 127 выздоровели.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
КГГА вирус карантин
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