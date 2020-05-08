Какие послабления карантина введут в Киеве с 12 мая: Кличко обнародовал перечень

С 12 мая в Киеве планируют ввести первый этап послаблений карантина из-за коронавируса COVID-19.
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Мэр столицы Виталий Кличко сообщил на брифинге, чего именно будут касаться ослабления (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Кличко рассказал об ослаблении в столице
Власти планируют открыть в Киеве:
непродовольственные магазины (общей площадью до 300 м2);
парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно);
парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц;
временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте;
небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие).
Также смогут работать:
адвокатские и нотариальные бюро;
аудиторы;
автокинотеатры;
музеи под открытым небом;
библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).
Кличко отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным.
"Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски, он либо не заходит в помещение, либо это ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", – отметил он.
При этом на первом этапе послаблений закрытыми останутся:
крупные торгово-развлекательные центры;
школы;
детские сады;
детские площадки;
прибрежные зоны отдыха.
О работе общественного транспорта мэр отметил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем, ограниченном режиме.
"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта – троллейбусов и трамваев", – добавил он.
Бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.
"Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – подчеркнул Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом количество инфицированных коронавирусом в Киеве составляет 1721 человека, из них 32 умерли и 127 выздоровели.
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