Как жителей хрущевок в Киеве могут выселить без их согласия: названа причина

Obozrevatel Кияни 16:59, 6.11.2020

Переселение жителей устаревшего жилого фонда в Киеве не будет происходить насильно, но заставить выехать их все-таки могут.

"Нельзя принудительно лишить собственности человека, но власти могут признать те же "хрущевки" аварийными, и на этом основании снести их, здесь согласие жителей не нужно", – рассказал в интервью "Вечернему Киеву" начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

По его словам, стоит помнить, что аварийным признается жилой дом, у которого физический износ составляет 81-100%.

"Однако, если депутаты Верховной Рады Украины оставят старую норму в 100% согласных на реконструкцию жителей, то, считаю, программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда будет реализовываться очень медленно", – добавил Броневицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Броневицкий сообщил, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.

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