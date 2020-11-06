Как жителей хрущевок в Киеве могут выселить без их согласия: названа причина

Переселение жителей устаревшего жилого фонда в Киеве не будет происходить насильно, но заставить выехать их все-таки могут.

"Нельзя принудительно лишить собственности человека, но власти могут признать те же "хрущевки" аварийными, и на этом основании снести их, здесь согласие жителей не нужно", – рассказал в интервью "Вечернему Киеву" начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

По его словам, стоит помнить, что аварийным признается жилой дом, у которого физический износ составляет 81-100%.

"Однако, если депутаты Верховной Рады Украины оставят старую норму в 100% согласных на реконструкцию жителей, то, считаю, программа комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилого фонда будет реализовываться очень медленно", – добавил Броневицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Броневицкий сообщил, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.