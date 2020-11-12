Как жителей хрущевок в Киеве будут переселять в новые дома: озвучена схема

Жителей хрущевок в Киеве будут переселять в новые дома, расположенные неподалеку от их старого жилья.

Об обновлении столичного жилого фонда рассказал начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий в эфире программы "Правда тут".

"Для того чтобы обеспечить непрерывный процесс, будет выбираться на территории квартала или микрорайона участок так называемого стартового дома. В него будет отселяться человек с пятиэтажной застройки", – отметил он.

И уже после отселения из хрущевки, по словам Броневицкого, будет на месте этого дома строиться здание повышенной этажности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Броневицкий сообщил, какие хрущевки снесут первыми в Киеве.

Переселение жителей устаревшего жилого фонда в Киеве не будет происходить насильно, но заставить выехать их все-таки могут.