Как выглядела Софийская площадь в Киеве 40 лет назад: раритетное фото

В сети опубликовали архивное фото Софийской площади в Киеве, снимок датирован 1980-ми годами.

Им поделились на странице "Старые фото Киева" в Facebook. На одной из центральных и древнейших площадей находится колокольня Софийского собора и памятник Богдану Хмельницкому.

Она расположена между Владимирской улицей, Владимирским проездом, улицей Аллы Тарасовой, Софиевской улицей и Рыльским переулком.

По преданию, на месте Софийской площади, которая была полем близ городских стен, Ярослав Мудрый в 1036 году разгромил печенегов, после чего построил на этом месте Собор святой Софии, а площадь перед ним назвал Софийской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве придумали праздничный маршрут на замену фудкортам, стартовать он будет с Софийской площади.