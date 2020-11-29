Как выглядела городская дума в Киеве 100 лет назад. Архивное фото

В сети опубликовали раритетное фото Киевской городской думы, которое было сделано в 1900-е годы.

Снимком поделились на странице "Пуля" в Twitter. Двухэтажное административное здание было построено в 1876-м году архитектором Александром Шиле.

После реконструкции к дому добавили третий этаж над боковыми крыльями. Кроме самой думы, здесь размещались арендные заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.