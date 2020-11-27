Как выглядел Арсенал в Киеве: в сети вспомнили раритет

Анна Прийма Кияни 05:20, 27.11.2020

В сети вспомнили панораму Арсенала в Киеве. Фотография была сделана в 1900-е годы.

Снимком поделились на странице "Пуля" в Twitter. Слева на нем запечатлены Никольские ворота, а справа Арсенал.

Вместо одноэтажного здания, которое их соединяет, сейчас проложена улица Лаврская.

Панорама Арсенала
"Пуля", Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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