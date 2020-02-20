Как в мегаполисах мира: Кличко анонсировал появление в Киеве новых автобусов, трамваев и троллейбусов

В ближайшие годы власти Киева планируют обновить подвижной состав общественного транспорта.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире "Украина 24". По его словам, в этом году город намерен закупить большую партию новых современных автобусов.

"В этом году мы планируем закупить 273 современных автобусы. Это самая современная техника. И мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили почти 300 единиц общественного транспорта. Это современные и комфортные автобусы, трамваи и троллейбусы", – подчеркнул Кличко.

Кличко анонсировал появление в Киеве новых автобусов, трамваев и троллейбусов

Он также отметил, что столица разрабатывает новую схему движения общественного транспорта, которая будет учитывать возможность удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. Таким образом общественный транспорт, в частности, вытеснять маршрутки и частные авто из центра города.

"Это практика мегаполисов во всем мире. В крупных городах, чтобы въехать в центр, надо заплатить немалые средства. В частности, и за парковку. Поэтому на западе многие люди пользуются именно общественным транспортом. Это положительно влияет на трафик и на экологическую ситуацию в городе", – отметил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

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