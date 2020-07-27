Как в Киеве строят Большую Окружную дорогу: всплыли скандальные подробности

Строительство Большой Окружной дороги в Киеве на участке 1,8 км от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской обросло уголовными делами.

Как пишет "КиевВласть", правоохранители вначале заинтересовались увеличением почти в три раза сметы строительства. Они подозревают, что это было сделано искусственно, и даже описали механизм, который для этого использовал подрядчик ООО “Эко-Строй-Трейд” (компанию связывают с одиозным Денисом Комарницким).

Впоследствии Офис генпрокурора выявил еще и нарушение государственных интересов со стороны заказчика строительства – КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" (КП “ДСДТС”).

Как рассказали изданию в КП “ДСДТС”, строительство Большой Окружной дороги на участке от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской должно завершиться к концу 2021 года. Для этого уже заключено два договора суммарно на 1,07 млрд гривен с ООО “Эко-Строй-Трейд”:

Договор от 10 марта 2016 года на строительство Большой Окружной дороги (первоначальная цена договора – 325,9 млн гривен, но впоследствии, с учетом внесенных изменений, она возросла в 2,2 раза – до 718,7 млн гривен). Договор от 23 апреля 2020 года на выполнение дополнительных работ по строительству Большой Окружной дороги (цена договора – 354,1 млн гривен).

В соответствии с Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы (утвержденной решением Киевсовета от 21.12.2017 года №1042\4049), по состоянию на 1 января 2020 года работы по строительству Большой Окружной дороги на участке от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской выполнены на 383,9 млн гривен.

По данным Е-data, подрядчику за выполненные работы по первому договору заплачено 341 млн гривен. Последняя оплата осуществлялась в конце декабря 2019 года. По новому договору проплат пока не было. Хотя в бюджете Киева на 2020 год на эти цели предусмотрено 200 млн гривен и еще 300 млн гривен госсубвенции на содержание и развитие автомобильных дорог. При этом в столичном бюджете-2020 сроки завершения строительства сдвинуты на год – до декабря 2022 года.

С чего все начиналось

Решение о строительстве Большой Окружной дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской было принято еще в 2003 году, когда КП “ДСДТС” получило под это строительство в постоянное пользование три земельных участка общей площадью 22,54 га (решения Киевсовета от 23.10.2003 года №121-8/994 и от 17.09.2009 года № 260/2329).

В 2008 году КП “ДСДТС” определили заказчиком этого строительства, а саму стройку хотели начать уже в 2009 году (распоряжение Киевской горгосадминистрации от 08.09.2008 года №1225).

В итоге рабочий проект столичные власти смогли утвердить только в 2014 году. В нем было определено, что длина проектируемого участка дороги составляет 1,8 км, ширина – 46 метров, прохождение автомобилей в сутки – 51 тыс., срок строительства – 22 месяца. Смету тогда утвердили на уровне 410 млн гривен (распоряжение КГГА от 10.02.2014 года № 192, утратило силу), а в конце февраля 2019 году пересмотрели и увеличили в 2,8 раза – до 1,12 млрд гривен (распоряжение КГГА от 27.02.2019 №355).

Видимо, сразу после увеличения сметы, возросла в 2,2 раза и цена договора от 10 марта 2016 года между КП “ДСДТС” и ООО "Эко-строй-трейд" на строительство указанного участка Большой Окружной дороги (в открытых источниках этот договор и допсоглашения к нему отсутствуют).

Уголовный шлейф

Весной 2019 года вопросом строительства Большой Окружной дороги занялись правоохранители. Их заинтересовала информация в сюжете ТСН о том, что при строительстве этой дороги в 2016 году должностные лица подрядных предприятий присвоили бюджетные средства и столичным властям пришлось значительно увеличить смету. В итоге 19 апреля 2019 года ГУ Нацполиции в Киеве открыло уголовное производство (под №42019100000000293).

Позднее в рамках этого же уголовного производства следователи столичной полиции выяснили еще ряд интересных фактов.

Из определения Голосеевского райсуда Киева от 3 февраля 2020 года известно, что должностные лица подрядчика – ООО “Эко-строй-трейд” – разработали механизм искусственного завышения стоимости строительства Большой Окружной дороги. Он, по данным следствия, реализовывался при помощи таких шагов:

В апреле 2017 года по просьбе “Эко-строй-трейда” директор ООО “Институт “Киевдормостпроект” направил в КП “ДСДТС” письмо о том, что в ходе строительства обнаружена непригодная почва, которую необходимо вывезти и заменить на песок. 12 октября 2017 года ООО “Эко-Строй-Трейд” заключило договор с ГП “Научно-исследовательский институт строительного производства” на проведение научно-исследовательских работ по определению возможности использования этих почв. В результате работники института установили, что следует заменить 507,9 тыс. куб. метров почвы, поскольку под насыпью запроектированной автомобильной дороги обнаружены насыпные (свалочные) почвы, в которых содержание строительного мусора и бытовых отходов с включением органических веществ и торфа составляет до 75%. В конце октября 2017 года КП “ДСДТС” с целью обоснования повышения стоимости строительства заключило договор с неким физическим лицом-предпринимателем, которое предоставило техотчет о наличии слабых грунтов на отрезке строительства.

На основании указанных отчетов генеральный проектировщик – ООО “Институт “Киевдормостпроект” – по согласованию с КП “ДСДТС” в перечень работ по строительству Большой Окружной дороги включил дополнительные работы по замене слабых и заторфованных грунтов и увеличил смету строительства. Впоследствии на основании вышеуказанных документов 10 октября 2018 года ГП “Укргосстройэкспертиза” предоставила КП “ДСДТС” отчет о увеличении сметы строительства до 1,12 млрд гривен.

Примечательно, что в ответе на запрос депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой (фракция партии “Слуга народа”) в январе 2020 года в КГГА пояснили, что увеличение сметы в 2,8 раза связано с подорожанием материально-технических и трудовых ресурсов, возникновением необходимости замены непригодного грунта и ликвидации свалки, а также изменениями действующих нормативов по определению уровня прибыли и административных расходов. И особо подчеркнули, что свалка в месте застройки образовалась за время приостановки работ – с 2001 по 2018 год.

По данным КГГА, на февраль 2020 года в ходе строительства Большой Окружной дороги были устроены буронабивные сваи и смонтированы конструкции путепровода через ул. Богатырскую, частично смонтированы конструкции путепровода через железную дорогу, завершены общестроительные работы по строительству подземного пешеходного перехода, построено и перенесено 50 гаражей, проведены частичные работы по переустройству инженерных сетей.

“За такие деньги это должно быть ультрасовременное сооружение, которое разведет бешеный поток транспорта сразу в нескольких направлениях и на разных уровнях. Но судя по проекту, ничего выдающегося нам ожидать не стоит… Инфляция или очередной дерибан бюджетных средств? Бесспорно, наши чиновники уже хорошо научились осваивать деньги, рисуя космические сметы и привлекая своих “друзей” к тендерам”, – в конце февраля текущего года возмущался депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный).

Но, ни уголовное производство, ни возмущение депутатов не помешали КП “ДСДТС” заключить 23 апреля 2020 года второй договор с ООО "Эко-строй-трейд" на 354,19 млн гривен для выполнения дополнительных работ по строительству Большой Окружной. Причем закупку провели по переговорной процедуре – без конкурса.

Этой закупкой заинтересовались в Офисе генерального прокурора. В начале июля 2020 года там заявили, что КП “ДСДТС” нарушило государственные интересы и безосновательно применило переговорную процедуру. В результате “территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег”.

Кто строит

Но самое интересное то, что на объекте работы выполняют строители, на одежде и касках которых красуется надпись “СК “Адамант”. На сайте ООО “СК “Адамант” также указано, что они занимаются строительством Большой Окружной дороги по заказу властей Киева.

При этом, в открытых источниках документального подтверждения того, что ООО “СК “Адамант” является субподрядчиком ООО “Эко-строй-трейд” при строительстве Большой Окружной дороги нет. Хотя договором между КП “ДСДТС” и ООО “Эко-строй-трейд” от 23 апреля 2020 года такая возможность предусмотрена, в системе Prozorro отсутствует справка о привлечении субподрядчика при выполнении работ по договору.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО "Эко-строй-трейд" зарегистрировано в декабре 2014 года в Киеве. Уставный фонд – 7 млн гривен (до 2017 года – 1000 гривен), основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых сооружений. Руководит предприятием Виталий Фастовец. Учредители и конечные бенефициарные собственники – Максим Половко (55%) и Евгений Расторгуев (45%).

Максим Половко также числится директором и собственником ООО “Горстройальянс”, ООО “Авантаж венчурс”, ООО “Академинвестпроект”, ООО “Адамант Инвест” и ООО “СК Девелопмент”. Эти компании специализируются также на строительстве, и имеют уставные капиталы от 3 до 10 млн гривен.

В 2015 году Максим Половко баллотировался в Киевсовет от ПП “Европейская солидарность” (партия БПП “Солидарность”) под № 74, однако избран не был. СМИ предполагали, что Половко был техническим кандидатом.

Зарегистрирован Максим Половко в одном из домов (обычная панелька) по ул. Борщаговской в Соломенском районе Киева. В то же время по информации “Честно”, собственник “Эко-строй-трейда” – владелец элитного жилья в ЖК “Златоустовский” в Шевченковском районе Киева.

По данным Zакупівлі, компания начала участвовать в публичных закупках с декабря 2015 года – сразу после выборов в Киевсовет. За это время было заключено 11 договоров на 8,1 млрд гривен, из которых 8 договоров на 7,49 млрд гривен компания получила именно от КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева”.

В частности, ООО “Эко-строй-трейд” по заказу КП “ДСДТС” является генподрядчиком строительства Подольско-воскресенского моста в Киеве, которое пристально изучают правоохранительные органы. Дарницкая районная прокуратура Киева подозревает, что ООО “Эко-строй-трейд”, наняв ряд субподрядчиков, вместе с КП растратили бюджетные средства в особо крупных размерах путем завышения стоимости выполненных работ и материалов.

Ранее сообщалось, что ООО “Эко-строй-трейд”, похоже, является одной из компаний, с помощью которых предприниматель и депутат Киевсовета VI созыва от “Блока Леонида Черновецкого” Денис Комарницкий “кормится” на столичной казне. Эта информация была обнародована депутатом Верховной Рады Гео Леросом (фракция “Слуга народа”) и передана им в НАБУ. Согласно этим данным, среди всех компаний, которые связывают в Комарницким, именно ООО “Эко-строй-трейд” получило самый большой “куш” из столичной казны и именно по заказу КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений” на строительство – Большой окружной дороги и Подольско-воскресенского мостового перехода.

ООО “СК “Адамант” зарегистрировано в 2010 году. Специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Уставный фонд – 57,8 тыс. гривен. Учредителем на данный момент числится Петр Левченко, директор – Роман Топазлы.

До 2018 года в составе учредителей были ООО “Ютем-Инжиниринг”, ООО ”Группа строительных компаний “Добробуд”, ООО “Путе-строительное управление № 14” и корпорация “Укртрансбуд”. Бенефициарами значились Андрей Стальной, Константин Буденный и Олег Березовский. Ранее предприятие было зарегистрировано в пгт Бородянка Киевской области, с 2017-го – в Мукачево Закарпатской области.

По данным Zакупівлі, за 10 лет существования по результатам участия в публичных закупках ООО “СК “Адамант” заключило 11 договоров на 1,03 млрд гривен. Самые крупные подряды компании достаются от столичных коммунальных предприятий.

К примеру, 12 декабря 2019 года КП “Киевстройреконструкция” за 125 млн гривен заказало у ООО “СК “Адамант” услуги по укреплению склонов горы Щекавица на ул. Лукьяновская, 46.

5 июня 2020 года столичное КП “Киевстройреконструкция” за 27,4 млн гривен заказало у ООО “СК “Адамант” выполнение работ по регулированию уровня воды озера Глинка в Печерском районе Киева. Этот подряд компания будет выполнять параллельно с противооползневыми работами на склоне озера Глинка, которые “Киевстройреконструкция” заказало у него в марте текущего года.

Также 5 июня ООО “СК “Адамант” достался еще один крупный подряд – КП “Киевстройреконструкция” за 13,19 млн гривен заказало у него выполнение комплекса противооползневых мероприятий для укрепления Днепровского склона возле Пешеходного моста в Печерском районе Киева.

В мае 2020 года КП "Ватутинскинвестстрой" заключило договор с ООО “СК “Адамант” на завершение строительных работ по комплексному развитию инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайонов малоэтажной застройки села Троещина в Деснянском районе Киева. Цена договора составила 233,9 млн гривен. За эти деньги ООО на протяжении 6 лет должно будет прокладывать инженерные сети, строить дороги и благоустраивать территорию.

По данным издания, ООО “СК “Адамант” явно имеет какое-то отношение к скандальной группе компаний “Укрбуд”, которую связывают с депутатом Верховной Рады VIII созыва (внефракционный) и депутатом Киевсовета VII созыва (фракция “УДАР-Солидарность”) Максимом Микитасем. Хотя прямых связей в реестрах нет, но ранее на сайте СК “Адамант” сообщалось, что их компания входит в группу “Укрбуд”. Сейчас такая информация там уже отсутствует. Также на дорогостоящих тендерах, организованных ГП “Чернобыльская АЭС”, ГСП "ЦППРВ", ГП "НАЭК "Энергоатом", на которых постоянно побеждает ООО "СК "Укрстроймонтаж” супруги Микитася Натальи, “конкурентами” выступают бывшие учредители ООО “СК “Адамант” (корпорация “Укртрансбуд” и ООО “Ютем-Инжиниринг”).

КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” создано Киевсоветом в 1998 году. Основной вид деятельности – деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, предоставление услуг технического консультирования в этих сферах. Уставный капитал – 2,9 млн гривен. С марта 2020 года временно руководит Роман Лисневский. До него, с 12 ноября 2018 года директором КП был Михаил Харнам.

КП подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, которым с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Сферу транспортной инфраструктуры в столице с 21 февраля 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.