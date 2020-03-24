Как в Киеве спасают заболевших коронавирусом: появилось видео из палаты "инфекционки"

Появилось видео о том, как в одной из инфекционных больниц Киева врачи спасают пациента, у которого есть подозрение на коронавирус. Мужчина был в критическом состоянии.

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Соответствующие кадры прямо из палаты инфекционного отделения на своей странице в Facebook опубликовал директор Института сердца Борис Тодуров (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

Скришот видео со страницы Бориса Тодурова в Facebook

"Пневмония – самое страшное осложнение коронавируса. Пациент находился в одной их инфекционных больниц в критическом состоянии с насыщением крови кислородом менее 70%. Для перевозки в Институт сердца мы были вынуждены подключить его к ЭКМО прямо в палате инфекционной больницы и везти к себе в клинику своей "скорой" на искусственном кровообращении", – отметил он.

По словам Тодурова, сегодня его состояние стабилизировалось, но это еще не победа. Впереди ждет минимум 3-4 недели напряженной работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально подтверждены 97 случаев заражения коронавирусом. Умерли уже 3 человека.

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