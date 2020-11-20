Как в Киеве на Крещатике строили подземный переход. Раритетное фото

Анна Прийма Кияни 04:40, 20.11.2020

В сети вспомнили строительство подземного перехода на Крещатике в Киеве. Снимок датирован 1962 годом.

Фотографией поделились на странице "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook.

Строительство перехода
"Клуб коренного киевлянина", Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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