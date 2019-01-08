МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

''Как в 19 веке'': коммунальщики Киева удивили ''изобретательностью''

844Читать материал на украинском

В столичном парке "Интернациональный" коммунальные службы посыпали пешеходные дороги реагентами вручную.

Так, жители Киева прислали OBOZREVATEL видео и фото работы коммунальных служб в одном из парков. На кадрах видно, как двое мужчин засыпают пешеходные дорожки, прямо из кузова автомобиля.

По словам очевидцев, работы происходили в понедельник, 7 января, в парке "Интернациональный" на территории микрорайона "Борщаговка". Стоит отметить, подобные работы должны производиться при помощи специального оборудования.

''Как в 19 веке'': коммунальщики Киева удивили ''изобретательностью''
''Как в 19 веке'': коммунальщики Киева удивили ''изобретательностью''

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкой сменой температуры.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги