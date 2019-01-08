''Как в 19 веке'': коммунальщики Киева удивили ''изобретательностью''

В столичном парке "Интернациональный" коммунальные службы посыпали пешеходные дороги реагентами вручную.

Так, жители Киева прислали OBOZREVATEL видео и фото работы коммунальных служб в одном из парков. На кадрах видно, как двое мужчин засыпают пешеходные дорожки, прямо из кузова автомобиля.

По словам очевидцев, работы происходили в понедельник, 7 января, в парке "Интернациональный" на территории микрорайона "Борщаговка". Стоит отметить, подобные работы должны производиться при помощи специального оборудования.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине зима и весна 2019 года запомнятся нестандартными погодными условиями и резкой сменой температуры.